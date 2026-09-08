Paris sport proximité : badminton, tennis de table et basket au gymnase le Stadium Gymnase Le Stadium Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque semaine hors week-end pour participer à des sessions de badminton, tennis de table et basket au Stadium, 66 Avenue d’Ivry.

Jour et horaires : Lundi et mardi : 16h30-18h00 (badminton/tennis de table)

Capacité d’accueil : 50 personnes par créneau Mercredi : 12h00-13h00 (badminton)

Capacité d’accueil : 30 personnes Jeudi : 16h30-18h00 (badminton/tennis de table)

Capacité d’accueil : 50 personnes Vendredi : 12h00-13h30 (badminton) / 16h30-18h30 (basket)

Capacité d’accueil : 30 personnes par créneau

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry 75013 Paris



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