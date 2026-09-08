UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Paris sport proximité : badminton, tennis de table et basket au gymnase le Stadium Gymnase Le Stadium Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Le Stadium · Paris

Paris sport proximité : badminton, tennis de table et basket au gymnase le Stadium Gymnase Le Stadium Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Le Stadium
Adresse
66 avenue d'Ivry
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque semaine hors week-end pour participer à des sessions de badminton, tennis de table et basket au Stadium, 66 Avenue d’Ivry.

Jour et horaires :

Lundi et mardi : 16h30-18h00 (badminton/tennis de table)
Capacité d’accueil : 50 personnes par créneau

Mercredi : 12h00-13h00 (badminton)
Capacité d’accueil : 30 personnes

Jeudi : 16h30-18h00 (badminton/tennis de table)
Capacité d’accueil : 50 personnes

Vendredi : 12h00-13h30 (badminton) / 16h30-18h30 (basket)
Capacité d’accueil : 30 personnes par créneau

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Le Stadium 66 avenue d’Ivry  75013 Paris


Afficher la carte du lieu Gymnase Le Stadium et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)