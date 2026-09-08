Paris sport proximité : basket, remise en forme, coaching VMA, Mixed Martial Arts (MMA)au centre sportif Max-Rousié Centre sportif Max Rousié PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Max Rousié · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi samedi et dimanche pour participer à des sessions de remise en forme, coaching VMA, Mixed Martial Arts (MMA) aucentre sportif Max-Rousié, 28, rue André Bréchet.
Jour et horaires :
Mardi : 12h00-13h30 (basket)
Capacité d’accueil : 12 personnes
Jeudi : 12h12-13h15 (coaching running VMA)
Capacité d’accueil : 12 personnes
Samedi : 19h00-21h00 (MMA)
Capacité d’accueil : 20 personnes
Dimanche : 15h00-16h30 (remise en forme), 16h30-18h00 (MMA)
Capacité d’accueil : 20 personnes par activité
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Max Rousié 28 rue André Bréchet 75017 PARIS
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