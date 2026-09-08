Paris sport proximité : BMX, Skate et Roller à l’EGP18 Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, mercredi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de BMX, Skate et Roller à l’EGP18, Impasse des Fillettes.

Jour e horaires

Mardi : 17h00-19h00 (BMX : féminin enfants et adultes) Mercredi : 13h00-15h00 (BMX / skate / roller : enfants), 17h00-18h30 (BMX : enfants) Vendredi : 17h00-18h30 (BMX : enfants) Samedi : 13h00-14h30 (skate : enfants et adultes), 14h30-16h00 (roller : enfants et adultes)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Espace de glisse parisien 18e (EGP 18) 54, boulevard Ney, Paris 18e 75018 Impasse des FillettesParis



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