Paris sport proximité : boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers) Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Terrain de sport Angélique Duchemin · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers), 8 rue Delgrès.
Jour et horaires
Vendredi : 10h00-12h30
Capacité d’accueil : 15 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Terrain de sport Angélique Duchemin 8 rue Louis Delgrès 75020 PARIS
Afficher la carte du lieu Terrain de sport Angélique Duchemin et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris 11 septembre 2026