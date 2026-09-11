Paris sport proximité : boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers) Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers), 8 rue Delgrès.

Jour et horaires Vendredi : 10h00-12h30 Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Terrain de sport Angélique Duchemin 8 rue Louis Delgrès 75020 PARIS



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