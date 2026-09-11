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Paris sport proximité : boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers) Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Terrain de sport Angélique Duchemin · PARIS

Paris sport proximité : boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers) Terrain de sport Angélique Duchemin PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Terrain de sport Angélique Duchemin
Adresse
8 rue Louis Delgrès
Ville
75020 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de boxe et préparation physique au Centre Sportif Angélique Duchemin (ex – TEP les Amandiers), 8 rue Delgrès.

Jour et horaires

Vendredi : 10h00-12h30

Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Terrain de sport Angélique Duchemin 8 rue Louis Delgrès  75020 PARIS


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