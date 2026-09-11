Paris sport proximité : entretien corporel à la salle de sport Michelet Curial Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi et jeudi pour participer à des sessions d’entretien corporel à la salle de sport Michelet Curial, 102 rue de Cambrai.

Jour et horaires : Dimanche : 10h00-11h00 Capacité d’accueil par créneau : 30 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial 102 rue de Cambrai 75019 Paris



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