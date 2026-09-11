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Paris sport proximité : entretien corporel à la salle de sport Michelet Curial Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial Paris

lundi 21 septembre 2026 · Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial · Paris

Paris sport proximité : entretien corporel à la salle de sport Michelet Curial Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial
Adresse
102 rue de Cambrai
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi et jeudi pour participer à des sessions d’entretien corporel à la salle de sport Michelet Curial, 102 rue de Cambrai.

Jour et horaires :

Dimanche : 10h00-11h00

Capacité d’accueil par créneau : 30 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Terrain de sport Curial Cambrai et salles Michelet Curial 102 rue de Cambrai  75019 Paris


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