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Paris sport proximité : Foot féminin au gymnase Pierre Rémond Gymnase Pierre Rémond PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Pierre Rémond · PARIS

Paris sport proximité : Foot féminin au gymnase Pierre Rémond Gymnase Pierre Rémond PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Pierre Rémond
Adresse
27 rue Marguerite Long
Ville
75017 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de foot féminin au gymnase Pierre Rémond, 27 rue Margueritte Long

Jour et horaires :

Jeudi : 17h20-19h00

Capacité d’accueil : 20 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Pierre Rémond 27 rue Marguerite Long  75017 PARIS


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