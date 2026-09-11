Paris sport proximité : football mixte et tennis au centre sportif Déjerine Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine · PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi et jeudi pour participer à des sessions de football et tennis au centre sportif Déjerine. 36 rue des Docteurs Déjerine.

Jour et horaires : Mardi :

12h00-13h00 / 13h00-14h00 (tennis, cours N°1 et 2)

12h00-13h00 (football) Jeudi :

11h00-12h00 / 12h00-13h00 (tennis, court N°1 et 2)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine 32 rue des docteurs dejerine 75020 PARIS



Afficher la carte du lieu Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine et trouvez le meilleur itinéraire

