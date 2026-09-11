Paris sport proximité : football mixte et tennis au centre sportif Déjerine Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi et jeudi pour participer à des sessions de football et tennis au centre sportif Déjerine. 36 rue des Docteurs Déjerine.
Jour et horaires :
Mardi :
12h00-13h00 / 13h00-14h00 (tennis, cours N°1 et 2)
12h00-13h00 (football)
Jeudi :
11h00-12h00 / 12h00-13h00 (tennis, court N°1 et 2)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif des Docteurs Augusta et Jules Déjerine 32 rue des docteurs dejerine 75020 PARIS
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