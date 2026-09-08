UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · PARIS

Paris sport proximité : futsal au centre sportif Suzanne Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Suzanne Lenglen · PARIS

Paris sport proximité : futsal au centre sportif Suzanne Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre sportif Suzanne Lenglen
Adresse
2, rue Louis Armand
Ville
75015 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de futsal au centre sportif Suzanne Lenglen. 2 rue Louis Armand.

Jour et horaires :

Jeudi : 17h30-20h00 (gymnase A)

Capacité d’accueil : 24 personnes mixte

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre sportif Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand  75015 PARIS


Afficher la carte du lieu Centre sportif Suzanne Lenglen et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)