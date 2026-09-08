Paris sport proximité : futsal au centre sportif Suzanne Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de futsal au centre sportif Suzanne Lenglen. 2 rue Louis Armand.

Jour et horaires : Jeudi : 17h30-20h00 (gymnase A) Capacité d’accueil : 24 personnes mixte

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand 75015 PARIS



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