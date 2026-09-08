Paris sport proximité : futsal au centre sportif Suzanne Lenglen Centre sportif Suzanne Lenglen PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Suzanne Lenglen · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque jeudi pour participer à des sessions de futsal au centre sportif Suzanne Lenglen. 2 rue Louis Armand.
Jour et horaires :
Jeudi : 17h30-20h00 (gymnase A)
Capacité d’accueil : 24 personnes mixte
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Suzanne Lenglen 2, rue Louis Armand 75015 PARIS
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