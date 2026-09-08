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Paris sport proximité : futsal au Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan · Paris

Paris sport proximité : futsal au Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan
Adresse
56, boulevard Ney
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de futsalau Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan, 54 bis boulevard Ney.

Jour et horaires :

Samedi : 10h30-13h00
Capacité d’accueil : 30 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Adidas Arena, Alice CoachMan 56, boulevard Ney  75018 Paris


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