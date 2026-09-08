Paris sport proximité : futsal au gymnase Raymond Burgard Gymnase Raymond Burgard PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de futsalau Gymnase Raymond Burgard –

251 rue de Vaugirard, Paris 15e

Jour et horaires : Lundi : 19h00-22h00 Capacité d’accueil : 24 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Raymond Burgard 251 rue de Vaugirard 75015 PARIS



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