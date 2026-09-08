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Paris sport proximité : futsal au gymnase Raymond Burgard Gymnase Raymond Burgard PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Raymond Burgard · PARIS

Paris sport proximité : futsal au gymnase Raymond Burgard Gymnase Raymond Burgard PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Raymond Burgard
Adresse
251 rue de Vaugirard
Ville
75015 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de futsalau Gymnase Raymond Burgard –
251 rue de Vaugirard, Paris 15e

Jour et horaires :

Lundi : 19h00-22h00

Capacité d’accueil : 24 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs sportifs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Raymond Burgard 251 rue de Vaugirard  75015 PARIS


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