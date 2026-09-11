Paris sport proximité : Futsal, basket au gymnase Fragonard Gymnase Fragonard PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de futsal et de basket au gymnase Fragonard, 10 rue Fragonard.

Jour et horaires : Lundi : 11h45-13h45 (futsal)

Capacité d’accueil : 18 personnes Vendredi : 13h00-13h45 (basket)

Capacité d’accueil : NC

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Fragonard 10 rue Fragonard 75017 PARIS



Afficher la carte du lieu Gymnase Fragonard et trouvez le meilleur itinéraire

