Paris sport proximité : futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth Centre sportif Elisabeth PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Elisabeth · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth. 7 Avenue Paul Appell.
Jour et horaires :
Jour et horaires
Mercredi :
16h00-17h45 et 19h00-21h00 (basket)
Vendredi :
17h30-20h00 (basket, foot et tennis de table)
Samedi :
14h00-20h00 (basket, foot et tennis de table)
Dimanche :
14h00-18h00 (basket, foot et tennis de table)
Capacité d’accueil : 50 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Elisabeth 07 avenue Paul Appell 75014 PARIS
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