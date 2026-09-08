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Paris sport proximité : futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth Centre sportif Elisabeth PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Elisabeth · PARIS

Paris sport proximité : futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth Centre sportif Elisabeth PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre sportif Elisabeth
Adresse
07 avenue Paul Appell
Ville
75014 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour participer à des sessions de futsal, basket, foot et tennis de table au centre sportif Elisabeth. 7 Avenue Paul Appell.

Jour et horaires :

Jour et horaires

Mercredi :
16h00-17h45 et 19h00-21h00 (basket)

Vendredi :
17h30-20h00 (basket, foot et tennis de table)

Samedi :
14h00-20h00 (basket, foot et tennis de table)

Dimanche :
14h00-18h00 (basket, foot et tennis de table)

Capacité d’accueil : 50 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre sportif Elisabeth 07 avenue Paul Appell  75014 PARIS


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