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Paris sport proximité : initiation multisports à la Fontaine au Roi Aire de fitness Fontaine au roi Paris

lundi 21 septembre 2026 · Aire de fitness Fontaine au roi · Paris

Paris sport proximité : initiation multisports à la Fontaine au Roi Aire de fitness Fontaine au roi Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Aire de fitness Fontaine au roi
Adresse
100 rue de la fontaine au roi
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions d’initiation multisports à la Fontaine au roi. 100 rue de la Fontaine au Roi.

Jour et horaires :

Samedi : 19h00-22h00

Capacité d’accueil : 100 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Aire de fitness Fontaine au roi 100 rue de la fontaine au roi  75011 Paris


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