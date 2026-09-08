Paris sport proximité : initiation multisports à la Fontaine au Roi Aire de fitness Fontaine au roi Paris
lundi 21 septembre 2026 · Aire de fitness Fontaine au roi · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions d’initiation multisports à la Fontaine au roi. 100 rue de la Fontaine au Roi.
Jour et horaires :
Samedi : 19h00-22h00
Capacité d’accueil : 100 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Aire de fitness Fontaine au roi 100 rue de la fontaine au roi 75011 Paris
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