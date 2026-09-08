Paris sport proximité : initiation sportive au gymnase Mathis Gymnase Mathis PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Mathis · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mercredi pour participer à des sessions d’initiation sportifau gymnase Mathis, 11 rue Mathis.
Jour et horaires :
Mercredi : 14h00-17h00
Capacité d’accueil : 20 personnes
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes. A partir de 13 ans. Jusqu’à 17 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Mathis 11 rue Mathis 75019 PARIS
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