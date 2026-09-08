Paris sport proximité : karaté, football, badminton, padel au centre sportif Jules Ladoumègue Centre sportif Jules Ladoumègue PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de karaté, football, badminton, padel au centre sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits Ponts.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 (badminton), 18h00-20h30 (badminton) Mercredi : 12h00-14h00 (badminton), 18h00-20h00 (badminton) Jeudi : 18h00-20h00 (karaté et football) Vendredi : 12h00-13h00 /13h00-14h00 (padel), 18h00-20h00 (badminton)

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Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Jules Ladoumègue 39 Route des Petits Ponts 75019 PARIS



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