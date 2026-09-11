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Paris sport proximité : marche nordique, badminton et volley au gymnase Fédération Gymnase Fédération Paris

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Fédération · Paris

Paris sport proximité : marche nordique, badminton et volley au gymnase Fédération Gymnase Fédération Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Fédération
Adresse
16 bis rue de la Fédération
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de marche nordique, badminton et volley au gymnase Fédération. 16, rue de la Fédération.

Jour et horaires :

Mardi : 12h15-13h15 (volley)
Capacité d’accueil : 24 personnes

Jeudi : 14h00-16h30 (marche nordique, point de départ gymnase fédération)
Capacité d’accueil : 12 personnes

Vendredi : 12h15-13h15 (badminton)
Capacité d’accueil : 28 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Fédération 16 bis rue de la Fédération  75015 Paris


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