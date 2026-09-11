Paris sport proximité : marche nordique, badminton et volley au gymnase Fédération Gymnase Fédération Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de marche nordique, badminton et volley au gymnase Fédération. 16, rue de la Fédération.

Jour et horaires : Mardi : 12h15-13h15 (volley)

Capacité d’accueil : 24 personnes Jeudi : 14h00-16h30 (marche nordique, point de départ gymnase fédération)

Capacité d’accueil : 12 personnes Vendredi : 12h15-13h15 (badminton)

Capacité d’accueil : 28 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Fédération 16 bis rue de la Fédération 75015 Paris



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