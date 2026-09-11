Paris sport proximité : marche sportive et préparation physique générale (PPG) au centre sportif Jules Ladoumègue Centre sportif Jules Ladoumègue PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de remise en forme, marche sportif et préparation physique générale(PPG) au centre sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits Ponts.

Jour et horaires :

Lundi : 10h00-12h00 (marche sportive / PPG – adultes) Mercredi : 10h00-12h00 (marche sportive / PPG – adultes), 14h00-16h00 (marche sportive / PPG – adultes) Vendredi : 10h00-12h00 (marche sportive / PPG – adultes) Samedi : 14h00-15h30 (PPG – 7/17 ans), 16h00-18h00 (PPG – adultes)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Jules Ladoumègue 39 Route des Petits Ponts 75019 PARIS



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