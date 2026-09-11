Paris sport proximité : marche sportive et préparation physique générale (PPG) au centre sportif Jules Ladoumègue Centre sportif Jules Ladoumègue PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Jules Ladoumègue · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, vendredi et samedi pour participer à des sessions de remise en forme, marche sportif et préparation physique générale(PPG) au centre sportif Jules Ladoumègue, 37 route des Petits Ponts.
Jour et horaires :
Lundi : 10h00-12h00 (marche sportive / PPG – adultes)
Mercredi : 10h00-12h00 (marche sportive / PPG – adultes), 14h00-16h00 (marche sportive / PPG – adultes)
Vendredi : 10h00-12h00 (marche sportive / PPG – adultes)
Samedi : 14h00-15h30 (PPG – 7/17 ans), 16h00-18h00 (PPG – adultes)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Jules Ladoumègue 39 Route des Petits Ponts 75019 PARIS
Afficher la carte du lieu Centre sportif Jules Ladoumègue et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- Apprenez à réparer vos objets avec la Bricolette et Solicyle gare Rosa Parks Paris 11 septembre 2026