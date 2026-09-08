Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de Musculation au centre sportif Victor Young Perez, 244 Rue de Bercy.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 (adultes) Vendredi : 13h00-14h30 (senior) Capacité d’accueil : 10 personnes par session

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Victor « Young » Perez ex Bercy-Bastille 242 rue de bercy 75012 PARIS



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