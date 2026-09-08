Paris sport proximité : musculation au centre sportif Victor Young Perez Gymnase Victor « Young » Perez ex Bercy-Bastille PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Victor "Young" Perez ex Bercy-Bastille · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de Musculation au centre sportif Victor Young Perez, 244 Rue de Bercy.
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30 (adultes)
Vendredi : 13h00-14h30 (senior)
Capacité d’accueil : 10 personnes par session
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Victor « Young » Perez ex Bercy-Bastille 242 rue de bercy 75012 PARIS
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