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Paris sport proximité : musculation au centre sportif Victor Young Perez Gymnase Victor « Young » Perez ex Bercy-Bastille PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Victor "Young" Perez ex Bercy-Bastille · PARIS

Paris sport proximité : musculation au centre sportif Victor Young Perez Gymnase Victor « Young » Perez ex Bercy-Bastille PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Victor "Young" Perez ex Bercy-Bastille
Adresse
242 rue de bercy
Ville
75012 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi et vendredi pour participer à des sessions de Musculation au centre sportif Victor Young Perez, 244 Rue de Bercy.

Jour et horaires :

Lundi : 12h00-13h30 (adultes)

Vendredi : 13h00-14h30 (senior)

Capacité d’accueil : 10 personnes par session

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Victor « Young » Perez ex Bercy-Bastille 242 rue de bercy  75012 PARIS


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