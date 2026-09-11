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Paris sport proximité : musculation/ cardio/ réathlétisation à la salle de sport Pelleport Salle de sport Pelleport Paris

lundi 21 septembre 2026 · Salle de sport Pelleport · Paris

Paris sport proximité : musculation/ cardio/ réathlétisation à la salle de sport Pelleport Salle de sport Pelleport Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Salle de sport Pelleport
Adresse
160 rue Pelleport
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez nous chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de musculation, cardio, réathlétisationà la salle de sport Pelleport, 160 rue Pelleport.

À noter que les activités Paris Sport Proximité sont suspendues pendant les vacances scolaires.

Jour et horaires

Mardi : 11h00-12h30 / 12h30-14h00 / 14h00-15h30

Mercredi : 11h30-13h00 / 13h00-14h30

Jeudi : 10h00-11h30 / 11h30-13h00

Vendredi : 11h30-13h00 / 13h00-14h30 / 14h30-16h00 / 16h00-17h30

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Salle de sport Pelleport 160 rue Pelleport  75020 Paris


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