Paris sport proximité : musculation/ cardio/ réathlétisation à la salle de sport Pelleport Salle de sport Pelleport Paris
lundi 21 septembre 2026 · Salle de sport Pelleport · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez nous chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de musculation, cardio, réathlétisationà la salle de sport Pelleport, 160 rue Pelleport.
À noter que les activités Paris Sport Proximité sont suspendues pendant les vacances scolaires.
Jour et horaires
Mardi : 11h00-12h30 / 12h30-14h00 / 14h00-15h30
Mercredi : 11h30-13h00 / 13h00-14h30
Jeudi : 10h00-11h30 / 11h30-13h00
Vendredi : 11h30-13h00 / 13h00-14h30 / 14h30-16h00 / 16h00-17h30
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Salle de sport Pelleport 160 rue Pelleport 75020 Paris
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