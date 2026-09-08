Paris sport proximité : Pilates, zumba gold, stretching, fitness et de cardio training au centre sportif Jacqueline Auriol Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon Paris
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi pour participer à des sessions de Pilates, zumba gold, stretching, fitnesset de cardio training au centre sportif Jacqueline Auriol. 7 Allée Louis de Funès.
Jour et horaires :
Pilates adultes 18-54 ans
Vendredi : 12h15-13h00 et 13h00-13h45 (capacité d’accueil : 14 personnes)
Zumba gold adultes 18-54 ans
Lundi : 11h00-12h00 (capacité d’accueil 20 personnes)
Dimanche : 10h00-11h00 (capacité d’accueil 14 personnes)
Fitness adultes 18-54 ans
Dimanche : 11h00-12h00 (capacité d’accueil 14 personnes)
Stretching adultes
Lundi : 12h00-13h00 (capacité d’accueil 20 personnes)
Cardio training adultes 18-54 ans
Mercredi : 12h00-13h30 (capacité d’accueil : 12 personnes)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs et éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon 7 Allée Louis de Funès 75008 Paris
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