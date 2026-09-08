Paris sport proximité : Pilates, zumba gold, stretching, fitness et de cardio training au centre sportif Jacqueline Auriol Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi et vendredi pour participer à des sessions de Pilates, zumba gold, stretching, fitnesset de cardio training au centre sportif Jacqueline Auriol. 7 Allée Louis de Funès.

Jour et horaires : Pilates adultes 18-54 ans

Vendredi : 12h15-13h00 et 13h00-13h45 (capacité d’accueil : 14 personnes) Zumba gold adultes 18-54 ans

Lundi : 11h00-12h00 (capacité d’accueil 20 personnes)

Dimanche : 10h00-11h00 (capacité d’accueil 14 personnes) Fitness adultes 18-54 ans

Dimanche : 11h00-12h00 (capacité d’accueil 14 personnes) Stretching adultes

Lundi : 12h00-13h00 (capacité d’accueil 20 personnes) Cardio training adultes 18-54 ans

Mercredi : 12h00-13h30 (capacité d’accueil : 12 personnes)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs et éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Jacqueline Auriol ex Beaujon 7 Allée Louis de Funès 75008 Paris



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