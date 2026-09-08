UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Paris sport proximité : préparation physique générale à l’Ile aux Cygnes Street Workout de l’Ile aux Cygnes Paris

lundi 21 septembre 2026 · Street Workout de l’Ile aux Cygnes · Paris

Paris sport proximité : préparation physique générale à l’Ile aux Cygnes Street Workout de l’Ile aux Cygnes Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Street Workout de l’Ile aux Cygnes
Adresse
allée des cygnes
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi etmercredi pour participer à des sessions de préparation physique générale à l’Ile aux Cygnes.

Jour et horaires :

Lundi et mercredi : 18h00-20h00
Capacité d’accueil par créneau : 24 personne

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Street Workout de l’Ile aux Cygnes allée des cygnes  75015 Paris


Afficher la carte du lieu Street Workout de l’Ile aux Cygnes et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)