Paris sport proximité : préparation physique générale à l’Ile aux Cygnes Street Workout de l’Ile aux Cygnes Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi etmercredi pour participer à des sessions de préparation physique générale à l’Ile aux Cygnes.

Jour et horaires : Lundi et mercredi : 18h00-20h00

Capacité d’accueil par créneau : 24 personne

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Street Workout de l’Ile aux Cygnes allée des cygnes 75015 Paris



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