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Paris sport proximité : remise en forme au centre sportif Suchet Centre Sportif Suchet PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre Sportif Suchet · PARIS

Paris sport proximité : remise en forme au centre sportif Suchet Centre Sportif Suchet PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre Sportif Suchet
Adresse
1 square Henry Bataille
Ville
75016 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de remise en forme au centre sportif Suchet, 26 Avenue du Maréchal Franchet d’Esperey.

Jour et horaires

Samedi : 13hh00-14h15

Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Sportif Suchet 1 square Henry Bataille  75016 PARIS


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