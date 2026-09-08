Paris sport proximité : remise en forme au centre sportif Suchet Centre Sportif Suchet PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi pour participer à des sessions de remise en forme au centre sportif Suchet, 26 Avenue du Maréchal Franchet d’Esperey.

Jour et horaires

Samedi : 13hh00-14h15 Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Suchet 1 square Henry Bataille 75016 PARIS



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