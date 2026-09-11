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Paris sport proximité : remise en forme au Square Carpeaux Square Carpeaux PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Square Carpeaux · PARIS

Paris sport proximité : remise en forme au Square Carpeaux Square Carpeaux PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Square Carpeaux
Adresse
23 rue Carpeaux
Ville
75018 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de remise en forme au Square Carpeaux. 23 rue Carpeaux.

Jour et horaires :

Mardi : 12h00-13h00
Jeudi : 14h00-16h00
Dimache : 10h00-12h00

Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Square Carpeaux 23 rue Carpeaux  75018 PARIS


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