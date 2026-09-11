UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Paris sport proximité : remise en forme au square Léon Serpollet Square Léon Serpollet Paris

lundi 21 septembre 2026 · Square Léon Serpollet · Paris

Paris sport proximité : remise en forme au square Léon Serpollet Square Léon Serpollet Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Square Léon Serpollet
Adresse
25, rue des Cloÿs
Ville
75018 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de remise en formeau square Léon Serpollet, 25 rue des Cloÿs

Jour et horaires :

Mardi : 12h00-14h00

Capacité d’accueil : 15 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Square Léon Serpollet 25, rue des Cloÿs  75018 Paris


Afficher la carte du lieu Square Léon Serpollet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)