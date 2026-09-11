Paris sport proximité : remise en forme au square Maurice Kriegel Square Maurice Kriegel-Valrimont Paris
lundi 21 septembre 2026 · Square Maurice Kriegel-Valrimont · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de remise en formeau square Maurice Kriegel, 1 square de Clignancourt
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30
Capacité d’accueil : 15 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Square Maurice Kriegel-Valrimont 1 square de Clignancourt 75018 Paris
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