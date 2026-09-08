Paris sport proximité : remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) Paris
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer, 6 esplanade Nathalie Sarraute.
Jour et horaires :
Lundi : 12h00-13h30 (remise en forme)
Mardi : 12h00-13h30 (remise en forme)
Mercredi : 17h30-19h30 (boxe pied poing)
Jeudi : 18h00-20h00 (badminton)
Vendredi : 19h00-20h00 (remise en forme / circuit training)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) 6 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris
Afficher la carte du lieu Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026