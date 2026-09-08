Paris sport proximité : remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de remise en forme, boxe, circuit training et badminton au centre sportif Micheline Ostermeyer, 6 esplanade Nathalie Sarraute.

Jour et horaires : Lundi : 12h00-13h30 (remise en forme) Mardi : 12h00-13h30 (remise en forme) Mercredi : 17h30-19h30 (boxe pied poing) Jeudi : 18h00-20h00 (badminton) Vendredi : 19h00-20h00 (remise en forme / circuit training)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre sportif Micheline Ostermeyer (EX Pajol) 6 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris



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