Paris sport proximité : remise en forme et stretching à la piscine Blomet Piscine Blomet PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque vendredi pour participer à des sessions de remise en forme et stretching à la piscine Blomet, 17 rue Blomet.

Jour et horaires : Vendredi : 9h30-10h15 et 10h15-11h00 (remise en forme) / 14h00-15h00 (stretching) Capacité d’accueil par créneau: 7 personnes

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Public jeunes et adultes.

Piscine Blomet 17, rue Blomet 75015 PARIS