Paris sport proximité : remise en forme, gym douce et badminton au centre sportif Emile Anthoine Gymnase Emile Anthoine PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Emile Anthoine · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi pour participer à des sessions de remise en forme, gym douce et badminton au centre sportif Emile Antoine. 9 rue jean rey.
Jour et horaires
Lundi, mercredi et jeudi : 12h15-13h15 (badminton)
Capacité d’accueil : 18 personnes
Mardi : 12h15-13h15 (remise en forme)
Capacité d’accueil : 24 personnes
Jeudi : 12h15-13h15 (gym douce)
Capacité d’accueil : 16 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Emile Anthoine 9 rue Jean Rey 75015 PARIS
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