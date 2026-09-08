Paris sport proximité : remise en forme, gym douce et badminton au centre sportif Emile Anthoine Gymnase Emile Anthoine PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi pour participer à des sessions de remise en forme, gym douce et badminton au centre sportif Emile Antoine. 9 rue jean rey.

Jour et horaires

Lundi, mercredi et jeudi : 12h15-13h15 (badminton)

Capacité d’accueil : 18 personnes Mardi : 12h15-13h15 (remise en forme)

Capacité d’accueil : 24 personnes Jeudi : 12h15-13h15 (gym douce)

Capacité d’accueil : 16 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Emile Anthoine 9 rue Jean Rey 75015 PARIS



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