Paris sport proximité : remise en forme, STEP, course à pied au centre sportif Bertrand Dauvin Centre sportif Bertrand Dauvin PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Bertrand Dauvin · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous tous les lundis mardis, mercredis, jeudi et samedi pour participer à des sessions de remise en forme, STEP, course à pied aucentre sportif Bertrand Dauvin. 12 rue René Binet.
Jour et horaires
Lundi :
12h00-13h30 (circuit training / renforcement musculaire),
18h00-19h30 (remise en forme / course à pied)
Mardi :
12h00-14h00 (remise en forme),
18h00-19h30 (remise en forme / course à pied)
Mercredi :
12h00-14h00 (STEP / remise en forme)
Jeudi :
14h00-16h00 (remise en forme),
18h00-19h30 (remise en forme / course à pied)
Samedi : 10h00-12h00 (remise en forme)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre sportif Bertrand Dauvin 12 rue René Binet 75018 PARIS
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