Paris sport proximité : renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin et yoga à la salle de sport de Menilmontant Salle de sport Menilmontant Paris

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi et vendredi pour participer à des sessions de renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin, yoga à la salle de sport de Ménilmontant, 114 rue de Ménilmontant.

Jour et horaires : Mardi : 16h30-18h00 (yoga) Mercredi : 12h30-13h30 (renforcement musculaire) Vendredi : 11h30-12h30 (renforcement musculaire au féminin), 12h30-13h30 (remise en forme / self défense féminin)

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Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Salle de sport Menilmontant 114 rue de Menilmontant 75020 Paris



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