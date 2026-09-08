Paris sport proximité : renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin et yoga à la salle de sport de Menilmontant Salle de sport Menilmontant Paris
lundi 21 septembre 2026 · Salle de sport Menilmontant · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi et vendredi pour participer à des sessions de renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin, yoga à la salle de sport de Ménilmontant, 114 rue de Ménilmontant.
Jour et horaires :
Mardi : 16h30-18h00 (yoga)
Mercredi : 12h30-13h30 (renforcement musculaire)
Vendredi : 11h30-12h30 (renforcement musculaire au féminin), 12h30-13h30 (remise en forme / self défense féminin)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
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Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Salle de sport Menilmontant 114 rue de Menilmontant 75020 Paris
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