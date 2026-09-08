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Paris sport proximité : renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin et yoga à la salle de sport de Menilmontant Salle de sport Menilmontant Paris

lundi 21 septembre 2026 · Salle de sport Menilmontant · Paris

Paris sport proximité : renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin et yoga à la salle de sport de Menilmontant Salle de sport Menilmontant Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Salle de sport Menilmontant
Adresse
114 rue de Menilmontant
Ville
75020 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi et vendredi pour participer à des sessions de renforcement musculaire, préparation physique, self défense féminin, yoga à la salle de sport de Ménilmontant, 114 rue de Ménilmontant.

Jour et horaires :

Mardi : 16h30-18h00 (yoga)

Mercredi : 12h30-13h30 (renforcement musculaire)

Vendredi : 11h30-12h30 (renforcement musculaire au féminin), 12h30-13h30 (remise en forme / self défense féminin)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateur.rice.s sporti.f.ve.s de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Salle de sport Menilmontant 114 rue de Menilmontant  75020 Paris


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