Paris sport proximité : roller, remise en forme et boxe au centre sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi et dimanche pour participer à des sessions de roller de remise en forme et de boxe au centre sportif Jules Noël, 3 Avenue Maurice d’Ocagne

Jour et horaires :

Samedi :

10h00-12h00 (remise en forme / boxe)

Capacité d’accueil : 25 personnes Dimanche :

15h00-18h00 (roller)

Capacité d’accueil : 24 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS



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