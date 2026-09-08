Paris sport proximité : roller, remise en forme et boxe au centre sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Centre Sportif Jules Noël · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi et dimanche pour participer à des sessions de roller de remise en forme et de boxe au centre sportif Jules Noël, 3 Avenue Maurice d’Ocagne
Jour et horaires :
Samedi :
10h00-12h00 (remise en forme / boxe)
Capacité d’accueil : 25 personnes
Dimanche :
15h00-18h00 (roller)
Capacité d’accueil : 24 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne 75014 PARIS
Afficher la carte du lieu Centre Sportif Jules Noël et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026