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Paris sport proximité : roller, remise en forme et boxe au centre sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre Sportif Jules Noël · PARIS

Paris sport proximité : roller, remise en forme et boxe au centre sportif Jules Noël Centre Sportif Jules Noël PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre Sportif Jules Noël
Adresse
3 avenue Maurice d'Ocagne
Ville
75014 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque samedi et dimanche pour participer à des sessions de roller de remise en forme et de boxe au centre sportif Jules Noël, 3 Avenue Maurice d’Ocagne

Jour et horaires :

Samedi :
10h00-12h00 (remise en forme / boxe)
Capacité d’accueil : 25 personnes

Dimanche :
15h00-18h00 (roller)
Capacité d’accueil : 24 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre Sportif Jules Noël 3 avenue Maurice d’Ocagne  75014 PARIS


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