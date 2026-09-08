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Paris sport proximité : tennis au centre sportif Charles Rigoulot Centre sportif Charles Rigoulot PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Centre sportif Charles Rigoulot · PARIS

Paris sport proximité : tennis au centre sportif Charles Rigoulot Centre sportif Charles Rigoulot PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Centre sportif Charles Rigoulot
Adresse
14 avenue de la porte brancion
Ville
75015 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi pour participer à des sessions de tennis au centre sportif Charles Rigoulot, 14 avenue Porte Brancion

Jour et horaires :

Lundi : 14h00-15h00 et 15h00-16h00 (courts N°2 et 3)
Capacité d’accueil : 8 personnes par créneau

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Centre sportif Charles Rigoulot 14 avenue de la porte brancion  75015 PARIS


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