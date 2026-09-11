Paris sport proximité : tennis de table, badminton et pickleball au stade Louis Lumière Centre Sportif Louis Lumière PARIS

Informations pratiques

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez nous chaque mercredi, pour participer à des sessions de tennis de table, badminton et pickleball au stade Louis Lumière, 30 rue Louis Lumière 75020

Jour et horaires Mercredi :

12h00-13h30 (badminton)

12h30-14h00 tennis de table)

14h00-16h00 (pickleball)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.

Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :

gratuit

Dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-21T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Sportif Louis Lumière 30 rue Louis Lumière 75020 PARIS



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