Paris sport proximité : tennis féminin, multisports au centre sportif Charles Moureu Charles Moureu Paris
lundi 21 septembre 2026 · Charles Moureu · Paris
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de tennis féminin, multisports au centre sportif Charles Moureu. 17 avenue Edison.
Jour et horaires:
Mardi : 10h00-11h00 et 11h00-12h00 (tennis féminin, courts de tennis n°2 et 3)
Capacité d’accueil : 12 personnes par créneaux
Mercredi : 14h00-16h00 (multisports enfants)
Capacité d’accueil : 30 personnes
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Charles Moureu 17 avenue Edison 75013 Paris
+33153609110
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