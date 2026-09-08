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Paris sport proximité : tennis féminin, multisports au centre sportif Charles Moureu Charles Moureu Paris

lundi 21 septembre 2026 · Charles Moureu · Paris

Paris sport proximité : tennis féminin, multisports au centre sportif Charles Moureu Charles Moureu Paris

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Charles Moureu
Adresse
17 avenue Edison
Ville
75013 Paris
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque mardi pour participer à des sessions de tennis féminin, multisports au centre sportif Charles Moureu. 17 avenue Edison.

Jour et horaires:

Mardi : 10h00-11h00 et 11h00-12h00 (tennis féminin, courts de tennis n°2 et 3)
Capacité d’accueil : 12 personnes par créneaux

Mercredi : 14h00-16h00 (multisports enfants)
Capacité d’accueil : 30 personnes

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par les éducateurs et les éducatrices sportives de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Charles Moureu 17 avenue Edison  75013 Paris
+33153609110


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