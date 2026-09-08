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Paris sport proximité : yoga, cross training, abdos/fessiers, boxe-française, badminton, futsal et basket au gymnase Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS

lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Charles Mildé ex Saussure · PARIS

Paris sport proximité : yoga, cross training, abdos/fessiers, boxe-française, badminton, futsal et basket au gymnase Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 5 juillet 2027
Lieu
Gymnase Charles Mildé ex Saussure
Adresse
38 rue Georges Picquart
Ville
75017 PARIS
Département
Paris

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de yoga, Cross training, abdos/fessier, boxe française, badminton, futsal et basket au gymnaseCharles Mildé. 38 rue Georges Picquart.

Jour et horaires

Lundi : 12h00-13h00 (yoga)

Mardi : 12h00-13h30 (basket), 12h00-13h40 (cross training)

Mercredi : 12h00-13h30 (savate boxe française / badminton)

Jeudi : 12h00-13h30 (futsal / abdos fessiers)

Vendredi : 13h00-13h45 (yoga), 12h00-13h30 (badminton)

En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :

Gymnase Charles Mildé ex Saussure 38 rue Georges Picquart  75017 PARIS


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