Paris sport proximité : yoga, cross training, abdos/fessiers, boxe-française, badminton, futsal et basket au gymnase Charles Mildé Gymnase Charles Mildé ex Saussure PARIS
lundi 21 septembre 2026 · Gymnase Charles Mildé ex Saussure · PARIS
Informations pratiques
Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour participer à des sessions de yoga, Cross training, abdos/fessier, boxe française, badminton, futsal et basket au gymnaseCharles Mildé. 38 rue Georges Picquart.
Jour et horaires
Lundi : 12h00-13h00 (yoga)
Mardi : 12h00-13h30 (basket), 12h00-13h40 (cross training)
Mercredi : 12h00-13h30 (savate boxe française / badminton)
Jeudi : 12h00-13h30 (futsal / abdos fessiers)
Vendredi : 13h00-13h45 (yoga), 12h00-13h30 (badminton)
En savoir plus sur les modalités de participation au Paris Sport Proximité Ici
Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris
Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par éducateurs sportifs de la Ville de Paris.
Du lundi 21 septembre 2026 au dimanche 04 juillet 2027 :
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-21T02:00:00+02:00
fin : 2027-07-05T01:59:59+02:00
Date(s) :
Gymnase Charles Mildé ex Saussure 38 rue Georges Picquart 75017 PARIS
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