Paris Sportives : BASKET avec le PARIS UNIVERSITE CLUB TEP du Docteur Bourneville Kellermann Paris samedi 11 avril 2026.

Paris Université Club propose des entraînements adaptés à tous les niveaux, combinant renforcement physique, techniques de jeu et matchs en opposition. L’objectif est de progresser tout en prenant du plaisir, grâce à des exercices variés favorisant l’endurance, la coordination et l’esprit d’équipe. Ces sessions ouvertes à toutes permettent de s’initier ou de se perfectionner dans une atmosphère bienveillante et inclusive.

Jour et horaires :

Tous les samedis de 11h à 13h. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Que vous soyez jeune ou adulte, ces séances de basketball ouvertes à tous permettent de découvrir, pratiquer et progresser dans une ambiance conviviale et inclusive.

Du samedi 11 avril 2026 au mardi 20 octobre 2026 :

samedi

de 11h00 à 13h00

gratuit

Contact : evenementiel@puc.paris

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T13:00:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T13:00:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T13:00:00+02:00;2026-05-02T11:00:00+02:00_2026-05-02T13:00:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T13:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T13:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T13:00:00+02:00;2026-05-30T11:00:00+02:00_2026-05-30T13:00:00+02:00;2026-06-06T11:00:00+02:00_2026-06-06T13:00:00+02:00;2026-06-13T11:00:00+02:00_2026-06-13T13:00:00+02:00;2026-06-20T11:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00;2026-06-27T11:00:00+02:00_2026-06-27T13:00:00+02:00;2026-07-04T11:00:00+02:00_2026-07-04T13:00:00+02:00;2026-07-11T11:00:00+02:00_2026-07-11T13:00:00+02:00;2026-07-18T11:00:00+02:00_2026-07-18T13:00:00+02:00;2026-07-25T11:00:00+02:00_2026-07-25T13:00:00+02:00;2026-08-01T11:00:00+02:00_2026-08-01T13:00:00+02:00;2026-08-08T11:00:00+02:00_2026-08-08T13:00:00+02:00;2026-08-15T11:00:00+02:00_2026-08-15T13:00:00+02:00;2026-08-22T11:00:00+02:00_2026-08-22T13:00:00+02:00;2026-08-29T11:00:00+02:00_2026-08-29T13:00:00+02:00;2026-09-05T11:00:00+02:00_2026-09-05T13:00:00+02:00;2026-09-12T11:00:00+02:00_2026-09-12T13:00:00+02:00;2026-09-19T11:00:00+02:00_2026-09-19T13:00:00+02:00;2026-09-26T11:00:00+02:00_2026-09-26T13:00:00+02:00;2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T13:00:00+02:00;2026-10-10T11:00:00+02:00_2026-10-10T13:00:00+02:00;2026-10-17T11:00:00+02:00_2026-10-17T13:00:00+02:00

TEP du Docteur Bourneville Kellermann 19 rue du Docteur Bourneville 75013 Paris

evenementiel@puc.paris



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