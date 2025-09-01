Paris Sportives : Football avec l’association Les Enfants de la Goutte d’Or Terrain de sport Goutte d’Or Paris lundi 1 septembre 2025.

L’association Les Enfants de la Goutte d’Or propose deux créneaux hebdomadaires de football :

Pour les jeunes de 8 à 16 ans : des entraînements encadrés pour découvrir et améliorer sa pratique du football, à travers des exercices techniques, des jeux et des matchs.

: des entraînements encadrés pour découvrir et améliorer sa pratique du football, à travers des exercices techniques, des jeux et des matchs. Pour les adultes de 20 à 52 ans : une séance de sport bien-être autour du football, alliant activité physique et plaisir du jeu dans une ambiance conviviale et accessible à tous les niveaux.

Jour et horaires : Toute l’année:

Jeunes (8-16 ans) : Mercredi de 16h à 18h30

Adultes (20-52 ans) : Lundi de 18h15 à 20h Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit

Des séances de football adaptées à tous les âges, pour s’amuser, progresser et partager un moment collectif dans le quartier de la Goutte d’Or.

Du lundi 01 septembre 2025 au mercredi 30 décembre 2026 :

mercredi

de 16h00 à 18h30

lundi

de 18h15 à 20h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 52 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-01T21:15:00+02:00

fin : 2026-12-30T19:30:00+01:00

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Terrain de sport Goutte d’Or 2, rue de la Goutte d’Or 75018 Paris

nasser.hamici@egdo.fr



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