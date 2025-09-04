Paris Sportives : Multisports avec l’association socios solidaires Square Marcel Sembat PARIS

L’association socios solidaires propose des séances de sport hebdomadaires permettant aux femmes et jeunes filles de découvrir différents sports. Chaque session est l’occasion de s’initier à plusieurs disciplines, d’améliorer sa condition physique et de partager un moment sportif dans une ambiance bienveillante et dynamique. L’objectif est de favoriser l’accès au sport pour toutes en valorisant le plaisir du jeu et la mixité des pratiques.

Jour et horaires : Tous les jeudis de 10h à 12h30 (hormis durant les vacances scolaires). Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sportives, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Du mercredi 03 septembre 2025 au jeudi 31 décembre 2026 :

jeudi

de 10h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-04T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-31T13:30:00+01:00

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Square Marcel Sembat 2, rue Marcel-Sembat 75018 PARIS

+33656836533 socios.solidaires@gmail.com



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