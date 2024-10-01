Paris Street Art à la Butte-aux-Cailles Métro station Corvisart Paris
mardi 1 octobre 2024 · Métro station Corvisart · Paris
Informations pratiques
Découvrez les secrets d’un des quartiers les plus atypiques de Paris en suivant les pas des artistes célèbres qui ont fait de lui le « village du Street Art ».
Fresques animalières, personnages familiers ou énigmatiques, monochromes ou multicolores, discrètes ou monumentales ; toutes leurs œuvres semblent porter la même signature : « poésie ».
Grâce à votre guide, vous apprendrez tous les temps forts et les mouvements d’un Art urbain en constante mutation, au cœur d’un des plus beaux quartiers les plus bucoliques de la capitale.
Et si l’histoire de la Butte-aux-Cailles se lisait sur ses murs ?
Du mardi 01 octobre 2024 au vendredi 31 décembre 2027 :
payant
- Adulte : 14,50 €
- – 18 ans : 10,00 €
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2024-10-01T02:00:00+02:00
fin : 2028-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Métro station Corvisart Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris
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