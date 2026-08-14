Paris Vintage Legend Cirque Electrique Paris

Informations pratiques

SAMEDI SOIR

Le week-end débutera en beauté avec un grand Bal Rock‘n’Roll, avec des DJ sets avant, entre et après les concerts.

‍2 groupes en concert :

– THE HI-BALLIN’ DADDIES (Mexique)

Directement venus du Mexique et actuellement en tournée européenne, ces musiciens talentueux feront escale à Paris pour un concert exceptionnel.Leur passion pour le rock‘n’roll des années 1950, leur énergie communicative et leur générosité sur scène promettent une soirée inoubliable.

– Richard & The Rockin’ Blues Band

Dans l’esprit du légendaire label américain Atlantic Records, qui a révélé des artistes mythiques comme Ray Charles, Big Joe Turner et bien d’autres, Richard & The Rockin’ Blues Band vous promet un concert exceptionnel. Un voyage au cœur des racines du rhythm & blues et du rock’n’roll, avec toute l’énergie, l’authenticité et le son qui ont fait la renommée de cette époque mythique.

Côté parquet de danse : DJ TURKY, DJ ROCKIN CAT + guest DJ

DIMANCHE

Dès 11h, place au Marché Vintage, un événement attendu depuis plusieurs années par les passionnés !

Les meilleurs exposants vintage seront réunis pour vous proposer une sélection exceptionnelle : vêtements et accessoires vintage, lunettes de soleil, bijoux, décoration rétro, disques vinyles, instruments de musique… et bien d’autres trésors à dénicher tout au long de la journée.

Des DJ sets pendant tout l’évènement : DJ TURKY, DJ ROCKIN CAT + guest DJ

À 16h, un petit cours de Rockabilly Jive, avec Miss Dee.

Concert live vers 17h :

Working Class Trio

Emmené par Rocking Malek, ce trio venu tout droit du pays celtique vous fera voyager au cœur de l’âge d’or du rhythm & blues. De Louis Jordan à Elvis Presley, ils revisiteront les plus grands classiques américains avec talent, authenticité et une énergie débordante.

Que vous soyez danseur, collectionneur, amateur de musique vintage ou simplement curieux de découvrir l’ambiance unique des années 1950, Paris Vintage Legend est le rendez-vous à ne pas manquer !

Préparez vos plus belles tenues vintage… et rejoignez-nous pour un week-end exceptionnel placé sous le signe de la culture !

Le grand weekender de la Team Fifties Sound arrive à Paris ! Pendant deux jours, venez vivre une véritable immersion dans l’univers des années 1950 à travers la musique, la danse, le vintage et la convivialité.

Le dimanche 13 septembre 2026

de 11h00 à 20h00

Le samedi 12 septembre 2026

de 20h00 à 02h00

payant

Pass samedi : 18 euros

Pass dimanche : 5 euros.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T02:00:00+02:00;2026-09-13T11:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00

Cirque Electrique Place du Maquis du Vercors 75020 Paris



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