Parladissa en occitan, La Topina (Tolosa), Toulouse

Parladissa en occitan Mercredi 22 avril, 18h30 La Topina (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:30:00+02:00 – 2026-04-22T20:30:00+02:00

La parladissa du mois d’avril change de lieu : RDV à l’Ostal dOccitania le mercredi 22 avril dès 18h pour la parladissa « Parlam occitan » !

Aucun besoin de maitriser l’occitan pour venir, « Parlam occitan » est une discussion libre autour d’un verre, un moment convivial ouvert a toutes et tous !

La Topina (Tolosa) 4 place Lange Toulouse Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 06 15 32 34 73 https://latopina.com https://www.facebook.com/latopinatolosa;https://twitter.com/latopinatls;https://www.instagram.com/latopinatls [{« type »: « link », « value »: « http://www.ieo31.com »}]

Discussion libre autour d’un verre occitan café

IEO 31