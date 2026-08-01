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AGENDA · Val d'Oust

Parlez la langue des bois Zone d’Activités de Bobuay Val d’Oust

samedi 8 août 2026 · Zone d'Activités de Bobuay · Val d'Oust

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Zone d'Activités de Bobuay
Adresse
Quily
Ville
56800 Val d'Oust
Département
Morbihan
Tarif

Val d’Oust

Parlez la langue des bois

Zone d’Activités de Bobuay Quily Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Pique-nique à 12h. Sieste contée à 13h30. La murmurière à 14h30. Chroniques d’une ex-banquière à 15h30. Atelier théâtre pour enfants à 16h30. Apéro surprise à 18h30. Les bagnoueres à goules à 20h30.   .

Zone d’Activités de Bobuay Quily Val d’Oust 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Parlez la langue des bois Val d’Oust a été mis à jour le 2026-07-31 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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