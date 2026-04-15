Val d’Oust

Sortie nature À la rencontre des chauves-souris

Lande de la Hye Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

La nuit tombe, elles se réveillent. Venez découvrir les nombreuses espèces de chauves-souris et leurs habitats. Temps d’observations et d’écoute, jeux et histoires pour mieux les connaître et les protéger.

Cette animation est proposée dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature. À 20h30. Réservation par téléphone auprès de l’association Saute Ruisseaux. .

Lande de la Hye Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 7 67 66 06 09

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English :

L’événement Sortie nature À la rencontre des chauves-souris Val d’Oust a été mis à jour le 2026-04-15 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande