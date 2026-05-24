Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin Ferme au bout du chemin Val d’Oust
Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin Ferme au bout du chemin Val d’Oust dimanche 26 juillet 2026.
Val d’Oust
Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin
Ferme au bout du chemin 5 La Boare Val d’Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.
La ferme Au Bout du Chemin Fleurs de Pays ouvre ses portes au public, le Dimanche 26 Juillet de 11h à 19h.
Cette journée sera l’occasion de découvrir la ferme florale et les animaux présents sur la ferme, faire également une balade en calèche.
Vous pourrez flâner parmi des fleurs au milieu d’un petit marché d’artisans et de producteurs locaux, dans une ambiance festive et musicale .
Petite restauration prévue sur place ou possibilité d’apporter son pique-nique. .
Ferme au bout du chemin 5 La Boare Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin Val d’Oust a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Val d'Oust (Morbihan)
- Marché d’artisans créateurs Roc Saint André Val d’Oust 11 juillet 2026
- Légendes & Jouets Buissonniers Val d’Oust 16 juillet 2026
- Sortie nature À la rencontre des chauves-souris Val d’Oust 27 août 2026
- Journées du patrimoine Visite Château de la Ville Der Val d’Oust 19 septembre 2026
- Sortie nature La forêt contée Val d’Oust 21 octobre 2026