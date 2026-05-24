Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin Ferme au bout du chemin Val d’Oust

Val d’Oust

Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin

Ferme au bout du chemin 5 La Boare Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Tout l’été, des visites de ferme gratuites sont organisées sur le territoire avec des visites des exploitations, des ateliers et des dégustations, en partenariat avec les communautés de communes Ploërmel Communauté, Oust à Brocéliande Communauté et le réseau Res’Agri.

La ferme Au Bout du Chemin Fleurs de Pays ouvre ses portes au public, le Dimanche 26 Juillet de 11h à 19h.

Cette journée sera l’occasion de découvrir la ferme florale et les animaux présents sur la ferme, faire également une balade en calèche.

Vous pourrez flâner parmi des fleurs au milieu d’un petit marché d’artisans et de producteurs locaux, dans une ambiance festive et musicale .

Petite restauration prévue sur place ou possibilité d’apporter son pique-nique. .

Ferme au bout du chemin 5 La Boare Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Un après-midi à la ferme Ferme au bout du chemin Val d’Oust a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande