Journées du patrimoine Visite Château de la Ville Der Val d’Oust
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
2026-09-19
Le Château de la Ville Der ouvre pour une visite libre des 4 pièces du rez-de-chaussée. Celles-ci sont les plus caractéristiques de la rénovation ayant eu lieu en 1892-1895. Le parc et la cour sont quant à eux ouverts toute l’année. De 14h à 17h. .
Château de la Ville Der Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 15 07 61 58
