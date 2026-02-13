Journées du patrimoine Visite Château de la Ville Der Val d’Oust

Journées du patrimoine Visite Château de la Ville Der

Château de la Ville Der Val d’Oust Morbihan

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

2026-09-19

Le Château de la Ville Der ouvre pour une visite libre des 4 pièces du rez-de-chaussée. Celles-ci sont les plus caractéristiques de la rénovation ayant eu lieu en 1892-1895. Le parc et la cour sont quant à eux ouverts toute l’année. De 14h à 17h. .

Château de la Ville Der Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 15 07 61 58

