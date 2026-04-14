Légendes & Jouets Buissonniers Val d’Oust
Légendes & Jouets Buissonniers Val d’Oust jeudi 16 juillet 2026.
Val d’Oust
Légendes & Jouets Buissonniers
Lande de la Hye Val d’Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Partez sur les traces des korrigans et découvrez leurs traditions secrètes. Après cette immersion dans le monde du petit peuple, chacun fabriquera ses propres jouets buissonniers, inspirés de la nature.
Cette sortie est proposée dans le cadre du programme Morbihan Grandeur Nature et est animée par l’association d’éducation Passeur de nature Bretagne. À 10h.
Réservation au 06 63 49 59 71. .
Lande de la Hye Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 63 49 59 71
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English :
L’événement Légendes & Jouets Buissonniers Val d’Oust a été mis à jour le 2026-04-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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