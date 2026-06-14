Val d’Oust

Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante

Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 23:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Du 18 juillet au 2 août, embarquez pour une aventure musicale avec Barzhed Ô Bark, le festival itinérant de folk celtique qui fait escale le long du Canal de Nantes à Brest !

À bord de La Toue Scène, un bateau classé d’Intérêt Patrimonial transformé en scène flottante, la troupe de l’Hélianthème vous invite à vivre une tournée exceptionnelle mêlant musique, patrimoine et convivialité.

Le 1er août, ce sera sous le pont du Roc Saint-André que les rythmes du folk celtique vous envoûteront, entre danses festives, éclats de rire, quelques bêtises racontées derrière le micro, et moments de partage au bord de l’eau.

Sur place, une buvette et de quoi se régaler complètent cette escale chaleureuse et inoubliable. Dès 19h. .

Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 02 07 60 78

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English :

L’événement Festival Barzhed Ô Bark Folk celtique sur scène flottante Val d’Oust a été mis à jour le 2026-06-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande