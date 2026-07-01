Visite du Manoir de La Touche-Carné, et expositions, Manoir de La Touche-Carné, Val d’Oust
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de La Touche-Carné · Val d'Oust
Informations pratiques
Visite du Manoir de La Touche-Carné, et expositions 19 et 20 septembre Manoir de La Touche-Carné Morbihan
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite guidée du Manoir, exposition artistique, exposition de photographies anciennes sur la vie locale.
Manoir de La Touche-Carné 2 rue du Manoir Le Roc-Saint-André 56460 Val d’Oust Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne 06 89 90 33 31 https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00010146 Manoir du XVè siècle, Inscrit. voiture (parking gratuit) accès vélos et piétons par la voie verte.
Visite guidée, expositions de sculptures et photographies anciennes.
©Monique Duchâteau
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