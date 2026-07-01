Informations pratiques

Val d’Oust

Fête des boudins de tante Thurine

Le Roc Saint André Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:30:00

fin : 2026-07-26 23:00:00

Date(s) :

2026-07-26

La traditionnelle Fête des Boudins de Tante Thurine revient au Roc-Saint-André !

Organisée par le club de football local, cette journée conviviale et gourmande vous promet de nombreux temps forts, dans une ambiance chaleureuse et festive. Au programme

– Dès 9h30 vente de pâtés maison, boudins et saucisses sur la place du marché

– 13h repas campagnard animé par le Bagad d’Elven

– Fest Deiz avec les Korriganed et Bob Duo

– À partir de 16h concours de palet

– 19h fricassée ou saucisse-frites

– 21h soirée dansante .

Le Roc Saint André Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 19 39 42 48

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English :

L’événement Fête des boudins de tante Thurine Val d’Oust a été mis à jour le 2026-07-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande