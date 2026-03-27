Marché d’artisans créateurs Roc Saint André Val d’Oust
Marché d’artisans créateurs Roc Saint André Val d’Oust samedi 11 juillet 2026.
Marché d’artisans créateurs
Roc Saint André Bourg Val d’Oust Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’Association Les lutins de l’Oust organise un marché avec 25 artisans créateurs présents.
La chorale de chants de marins les bateliers de Célac animera l’événement; un professeur et son élève de l’école de musique Eveil à la musique feront une démonstration d’accordéon diatonique. Buvette et restauration sur place. De 16h à 23h. .
Roc Saint André Bourg Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 52 37 13 04
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English :
L’événement Marché d’artisans créateurs Val d’Oust a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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