Marché d’artisans créateurs Roc Saint André Val d’Oust

Marché d’artisans créateurs

Roc Saint André Bourg Val d’Oust Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’Association Les lutins de l’Oust organise un marché avec 25 artisans créateurs présents.

La chorale de chants de marins les bateliers de Célac animera l’événement; un professeur et son élève de l’école de musique Eveil à la musique feront une démonstration d’accordéon diatonique. Buvette et restauration sur place. De 16h à 23h. .

Roc Saint André Bourg Val d’Oust 56460 Morbihan Bretagne +33 6 52 37 13 04

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English :

L’événement Marché d’artisans créateurs Val d’Oust a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande